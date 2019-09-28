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Членовредитель: мужчина сломал своей пенис дважды за полгода
41-летний американец, чьё имя не называется, из-за синдрома Элерса-Данлоса страдал гипермобильностью суставов. Данное генетическое расстройство стало причиной того, что этот мужчина дважды за 5 месяцев умудрился сломать себе пенис. Об этом пишет Daily Mail.
Издание подчеркивает, что американец обратился к врачам через 10 дней после этой тяжелейшей травмы, так как боялся, что его засмеют.
Кроме того, он надеялся, что сломанный пенис восстановится самостоятельно. При разговоре с медиками он также признался, что несколько месяцев тому назад также обращался за операцией после еще одного перелома пениса.
В этой связи врачи подчеркивают, что жертвы синдрома Элерса-Данлоса должны быть менее авантюрными в постели и использовать как можно больше смазки, так как из-за гипермобильности им угрожает повышенный риск переломов полового члена.
Причём оказавшие помощь мужчине врачи из Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе заметили, что в науке переломы пениса ранее не связывались с синдромом. Но данный случай показывает, что эта связь может быть установлена.
Переломы пениса возникают в тот момент, когда находящийся в состоянии эрекции половой член подвергается резкой травме (разрыву), которая может стать следствием неуклюжих движений во время секса.
С 1924 года в медицине зафиксировано около 1 600 подобных случаев, что составляет приблизительно по 16 в год. В 50% случаев жертва перелома слышит характерный хрустящий звук, четверо из каждых 5 сразу лишаются эрекции. Переломы пениса могут приводить к импотенции или дальнейшим болям при сексе, поэтому очень важно сразу же обращаться за помощью к врачу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный психолог сделал неутешительный прогноз о том, что телеведущая Ксения Собчак бросит своего мужа Константина Богомолова из-за маленького пениса.
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