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Бросит из-за маленького пениса: известный психолог предрек печальное будущее браку Собчак и Богомолова
В России известный психолог Борис Хигир изучает феномен влияния имени и месяца рождения на судьбу человека. Последнее его исследование шокировало многих — он вывел зависимость имени мужчины и размера его детородного органа. Услышав о новой беременности Ксении Собчак, профессор позвонил в редакцию издания «Экспресс-газета».
«Очень жаль, что и этот ребенок Ксюши будет расти без отца. Ксения и Константин (я, конечно, имею в виду отца будущего ребенка — театрального режиссера Константина Богомолова) — очень плохое сочетание имен», — огорошил будущей сенсацией Хигир.
Но и это еще не все: ученый утверждает, что у людей с именем-отчеством Константин Юрьевич в абсолютном большинстве случаев маленький пенис. В отличие от того же Виторгана.
«Хотите верьте, хотите нет, но Максимы, как правило, в интимном смысле соответствуют своему значению maximus. Впрочем, это ему тоже не слишком помогло сохранить семью с Собчак. Слишком глуп, примитивен он для нее оказался»,— полагает специалист.
В то же время с Нино Нинидзе, бывшей женой актера Кирилла Плетнева, у Максима крепкий союз, у них скоро родится дочка, которая еще крепче их привяжет друг к другу.
Между тем Собчак демонстрирует всему свету полную идиллию с Богомоловым. Сфотографировалась после бодрого утреннего секса, прикрыв интимные места книжкой режиссера, она выложила снимок в Instagram, снабдив его такой подписью: «- А как же принципы? — Я не могу забыть ваши твердые принципы… — Я тоже о них не забываю… — А ты знаешь мой самый твердый принцип? — Нет — до свадьбы ни-ни!!»
«Может, на этот раз Борис Хигир все-таки ошибся?..», — задается вопросом автор статьи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Ксения Собчак удивила гостей образом «черного лебедя».
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