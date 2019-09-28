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Шоу-бизнес

Умер актер из культового фильма «Парень-каратист» (фото)

7:48 28 сентября 2019 205
Кадр из фильма «Парень-каратист»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 59 лет в больнице штата Западная Виргиния умер американский актер Роберт Гаррисон, который прославился после исполнения роли Томми в фильме 1984-го года «Парень-каратист», который стал культовым среди поклонников боевых искусств в 1980-х годах. Гаррисон также снимался в картине «Парень-каратист 2», а также основанного на фильмах популярном телесериале «Кобра Кай», который вышел на телеэкраны в 2018 году. Томми — друг главного отрицательного героя фильма Джонни Лоуренса. Во втором сезоне «Кобры Кай» герой Гаррисона умирает.

С 1991 года актерская карьера Роберта пошла на спад. Он продолжал сниматься в небольших ролях и управлял рестораном в Западной Виргинии. Своей семьи у него не было. Из родственников у Роберта остался только брат Патрик.

Как сообщает Radar Online, Гаррисон страдал от серьезных проблем с почками и печенью и провел в больнице весь последний месяц. Точная причина смерти пока не разглашается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти бывшего президента Франции Жака Ширака.

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