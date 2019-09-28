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"Слуги народа" хотят изгнать скандального нардепа Бужанского
Во фракции «Слуга народа» задумались, допустимо ли присутствие в их рядах депутата Максима Бужанского после истории с грубым оскорблением жителей Днепра. Вопрос о Бужанском будет рассмотрен на заседании фракции 30 сентября.
«Абсолютно недопустимая история. Поведение, недопустимое для любого из депутатов… Прецедент нельзя его оставлять без внимания», — заявил в эфире ObozTV нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин.
По словам Безгина, его однопартийцу не избежать жесткого разговора с руководством фракции. «По меньшей мере, Бужанский должен был бы публично извиниться перед людьми, которых он оскорбил», — добавил депутат.
Безгин упомянул, что фракция нигде не прописывала для своих представителей запрет на нецензурную ругань. Но взрослые люди сами должны понимать недопустимость подобных оскорблений.
Напомним, после школьного скандала в Днепре Бужанский назвал родителей школьников «инфантильными д… бами». Это уже не первый раз, когда политик прибегает к грубым оскорблениям. До этого Бужанский «отличился», когда назвал журналистку «тупой овцой». Тогда во фракции заявили, что осуждают поведение Бужанского и приносят извинения представительнице СМИ.
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