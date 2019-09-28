«Аталанта» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 1 октября, донецкий «Шахтер» проведет поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты». Матч пройдет в Милане на «Сан-Сиро» (домашний стадион представителя серии А «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо не соответствует критериям для арен Лиги чемпионов), начало — в 19:55 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «АТАЛАНТА» — «ШАХТЕР»

Статистика встреч донецкого клуба с итальянскими командами в европейских турнирах не самая радушная. В 22 поединках «горняки» одержали всего шесть побед (при 14 поражениях и двух ничьих), при разнице мячей — 18:45. Правда, именно с «Аталантой», для которой это всего седьмое участие в еврокубке и первое в Лиге чемпионов, «Шахтер» ранее на международной арене не пересекался.

Ведущие украинские и иностранные букмекеры видят фаворитом предстоящего матча команду с Апеннинского полуострова, выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Аталанты» — 1,85, ничья — 3,80, победа «Шахтера» — 4,05.

«Марафон»: победа «Аталанты» — 1,90, ничья — 3,95, победа «Шахтера» — 4,05.

Parimatch: победа «Аталанты» — 1,89, ничья — 3,90, победа «Шахтера» — 3,95.

William Hill: победа «Аталанты» — 1,85, ничья — 3,75, победа «Шахтера» — 3,90.

Bet365: победа «Аталанты» — 1,80, ничья — 3,75, победа «Шахтера» — 4,20.

Отмечу, что в другом матче группы C, в которой выступает «Шахтер», чемпион Англии «Манчестер Сити» примет сильнейшую команду Хорватии — загребское «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» перед визитом в Милан разгромил в Харькове «Ворсклу» — 4:0.

Фото ФК «Шахтер»

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