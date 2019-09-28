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Происшествия

В Запорожской области возле железной дороги нашли три трупа: подозревают поезд

9:30 28 сентября 2019 212
электричка
Инф. «ФАКТОВ»

В Запрожской области рядом с железнодорожными путями были обнаружены тела троих людей. Смертельные травмы получили женщина и двое мужчин. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям полагают, что людей сбила проезжавшая электричка.

ЧП случилось вечером 27 сентября возле села Павловское Вольнянского района в районе станции «Вольнянск». Тела были обнаружены на улице Соборной, проходящей вдоль железнодорожного полотна.

Полиция уже установила личность одного из погибших — 47-летнего мужчины. Еще двое жертв пока не опознаны, известно лишь, что женщине и мужчине было 35−40 лет.

Правоохранители Запорожской области расследует дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 276 Уголовного кодекса).

Напомним, в Украине участилось число ЧП на железной дороге. Во многих случаях причиной становится халатность или неосторожность пассажиров. Так, в Киеве поезд насмерть сбил мужчину, пытавшегося перебежать через рельсы в неположенном месте. А в Житомире девочка попала под поезд, пытаясь спасти собаку.

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