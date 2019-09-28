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Зеленский для Трампа — как Моника Левински для Клинтона: в США сравнили два громких скандала с участием президентов

10:13 28 сентября 2019 190
левински и зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский президент в западных СМИ удостоился прозвища «Моника Зеленски». Политические обозреватели проводят параллели между Моникой Левински, из-за которой зашаталось кресло под 42-м президентом США Биллом Клинтоном, и Владимиром Зеленским, телефонный разговор с которым обернулся неприятностями для Дональда Трампа.

Как отмечает британская Daily Mail, к украинскому президенту вследствие скандала прицепилось прозвище «Моника Зеленски». Развили тему пользователи Twitter, обсуждая официальное фото со встречи двух президентов. «Ему (Зеленскому) стоило надеть синий костюм», — шутит пользователь Vinnie Longobardo, намекая на знаменитое синее платье Левински.

зеленский

Также на Западе пользователи соцсетей обыграли схожесть звучания фамилий тех, кто провоцировал импичменты американским президентам. «Давным давно, в далеких краях разошлись пути семейств Левински и Зеленски…», — шутит Max Rosenblum в Twitter. «У старика Билла была Моника Левински. У Большого Дона был президент Зеленский… Нужна помощь экспертов, чтобы закончить стихотворение», — призывает пользователь Twitter MrFabianLloyd.

Все подробности последних политических перипетий в США в материале «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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