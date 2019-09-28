В Украину пришло бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Украина

В Украине в субботу 28 сентября будет преимущественно без осадков, температура ночью 4−9 °, днем 13−18 °. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«Ночью на Львовщине, Волыни и Ровенщине, днем в западных, местами в северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 4−9 °, на юге и западе страны 7−12 °, днем 13−18 °, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами 19−23 °», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 28 сентября без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. В столице температура ночью 7−9 °, днем 14−16 °, на Киевщине ночью 4−9 °, днем 13−18 °.

Согласно прогнозу, 29 сентября дожди, ночью в южной и восточной части, днем в западных областях без осадков. 30 сентября ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в западных, северных областях и в Винницкой области дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.

Температура ночью 7−12 °, в Одесской области до 16 °. Днем 29 сентября 15−20 °, в южной части до 25 °. 30 сентября 18−23 °, на юге страны и на Винничине местами 24−28 °.

На Киевщине 29 сентября ночью умеренный, днем небольшой дождь. 30 сентября ночью без осадков, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 7−12 °. Днем 29 сентября 15−20 °, 30 сентября 18−23 °.

Как писали «ФАКТЫ», среднемесячная температура в октябре в Украине будет колебаться в диапазоне 7−12 градусов тепла, и это близко к средним многолетним значениям.

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