Политика

Американцы еще в 90-х предупреждали Украину о вторжении России, но руководству было не до этого, — генерал

Разведка США еще в 90-е годы прогнозировала агрессию России против Украины. Однако украинское руководство тогда жило «в другой парадигме» и не готовило армию к возможным угрозам. Об этом рассказал в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.

По его словам, деградация ВСУ шла «фактически с момента создания независимой Украины», поскольку «армией постоянно пренебрегали».

«Я хочу привести пример — в 1996 году я имел разговор с бывшим директором Агентства национальной безопасности США. Разговор был в Вашингтоне. Очень опытный генерал, он тогда спросил — а сколько у вас Вооруженных сил? У нас на то время было 700 тыс. Он был удивлен — а зачем вам столько? Я говорю — мы унаследовали даже больше, но постепенно сокращаем, экономика не дает нам все это содержать», — рассказал Гаврилов.

По словам генерала, американский разведчик предсказал усиление интереса России к Украине.

«Он тогда сказал — запомните и передайте своим руководителям, что у вас в ближайшие 8 лет не будет угроз внешней агрессии. Вы можете делать со своими Вооруженными силами все что угодно, но вам лучше их обнулить, создать профессиональную 50-тысячную армию, которую вы сможете экономически поддерживать, а потом ее наращивать по мере того, как ваша экономика будет укрепляться. России сейчас не до вас, но поверьте, через 8 лет она к вам вернется», — отметил генерал ВСУ в отставке.

По словам Гаврилова, американский генерал-разведчик предупредил украинцев: «Рано или поздно они к вам вернутся. Потому начинайте делать профессиональную армию».

«Но наше политическое руководство в то время не знало даже, о чем речь идет. Жили в другой парадигме», — добавил Гаврилов.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью «ФАКТАМ» объяснил, почему Кремль так настаивает на «формуле Штайнмайера».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter