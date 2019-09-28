Уволен в запас: Зеленский решил судьбу скандального известного СБУшника Павла Демчины

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с воинской службы бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчину, которого НАБУ подозревало в незаконном обогащении.

Согласно тексту обнародованного указа главы государства (датирован 28 сенября 2019 года), генерал-полковник Демчина уволен в запас СБУ «в связи с проведением организационных мероприятий» и с правом ношения военной формы одежды.

Зеленский уволил Демчину с руководящей должности в СБУ 18 мая. На тот момент он совмещал должность первого заместителя председателя СБУ с постом начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

2 августа 2019 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство против главы СБУ (на тот момент) Василия Грицака и его бывшего первого заместителя Павла Демчины.



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