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Сопутствующий ущерб: эксперт рассказал о причинах внезапной отставки Волкера
Отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера — это сопутствующий ущерб от скандала вокруг президента США Дональда Трампа и Украины, жертва щепок, полетевших в разные стороны от сокрушительного удара этой истории по Белому Дому. Так считает эксперт-международник Илья Куса.
«Ещё один персонаж этой пьесы сошёл со сцены. За ним могут последовать и другие. Ведь не только Волкер фигурирует в этой истории с давлением Трампа на Зеленского», — пишет он в Facebook.
Он отмечает, что в жалобе, переданной сотрудником американской разведки, упоминались и посол США в ЕС Гордон Сондлэнд, и генпрокурор Уильям Барр, и адвокат Рудольф Джулиани.
«Волкер решил уйти, потому что среда вокруг него стала слишком токсичной, а карьера его самого оказалась под ударом из-за сомнительных манёвров, в которых он осознанно или невольно участвовал», — уверен Куса.
По словам эксперта конфликт между разведслужбами и американским президентом вышел на новый уровень.
«Мало того, что тайным информатором, запустившим всю эту историю, оказался сотрудник ЦРУ, так и исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр дал показания Конгрессу вопреки позиции Дональда Трампа, который пытался помешать его походу на комитет», — уверен он.
Из-за этого скандала пострадает больше Украина, а не президент США Дональд Трамп.
«Уход Волкера — это уход мощной и сильной фигуры по противостоянию с Россией. И это ослабит в первую очередь нас», — пишет Куса.
Эксперт добавил, что в связи со скандалом с Украиной в США отправят в отставку ещё четырёх чиновников Госдепартамента: бывшую посла США Мари Йованович, посла США в ЕС Гордона Сондлэнда, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента и советника Ульриха Брехбюля.
Как писали «ФАКТЫ», исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста специального посланника Госдепартамента США в Украине.
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