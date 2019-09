Ответный ход: Джулиани обязался доказать вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом он сообщил в своем Twitter в пятницу, 27 сентября.

«Я не обвинял Украину в незаконном влиянии на выборы 2016 года, когда такие факты были представлены. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это», — написал Джулиани. И пригрозил: «Смотрите и ждите!»

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented, I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait!