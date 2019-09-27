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Ответный ход: Джулиани обязался доказать вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом он сообщил в своем Twitter в пятницу, 27 сентября.

«Я не обвинял Украину в незаконном влиянии на выборы 2016 года, когда такие факты были представлены. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это», — написал Джулиани. И пригрозил: «Смотрите и ждите!»

Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn’t when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented, I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 26 сентября 2019 г.

Анонимный информатор, сделавший достоянием гласности содержание разговора между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским предположил, что Джулиани является одной из центральных фигур скандала, который может привести к импичменту американского лидера, комментирует Deutsche Welle.

«Личный юрист президента Рудольф Джулиани является одной из центральных фигур в этом деле, в котором, по-видимому, замешан и генеральный прокурор Барр», — указано в рапорте одного из сотрудников американских спецслужб, обнародованного комитетом по делам разведки Палаты представителей Конгресса США 26 сентября.

Из опубликованной 25 сентября стенограммы телефонного разговора Трампа с Зеленским следует, что американский президент настойчиво рекомендует своему визави связаться с Джулиани и Баром.

«Руди очень много знает о том, что происходит, и он очень способный человек. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы замечательно. Я попрошу мистера Джулиани позвонить вам, и генеральный прокурор Барр позвонит, и мы разберемся во всем», — говорит Трамп.

Конгрессмены-демократы полагают, что глава государства воспользовался служебным положением и в этом разговоре оказывал давление на Зеленского, чтобы получить компромат на кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера из-за бизнеса последнего в Украине. В Конгрессе намерены начать расследование в отношении Трампа, которое может привести к импичменту президента США.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы «слили» во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон. Слив данных «черной бухгалтерии» Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американские спецслужбы считают, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу частной компании Burisma, одним из акционеров которой являлся сын главного кандидата на должность президента США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер.

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