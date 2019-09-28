Курт Волкер уходит в отставку: что произошло

Украина

Исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине. Об этом передает «Голос Америки».

Издание отмечает, что в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы объявить о своем уходе в отставку.

Несколькими часами ранее Курт Волкер был вызван в Палату представителей Конгресса США. Там его должны были допросить на тему контактов президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках подготовки к процедуре импичмента Трампа.

Ранее имя Волкера было названо в письме информатора, который сообщил о странных, на его взгляд, контактах президента США Дональда Трампа с украинским руководством.

Согласно данных письма, Волкер помог организовать встречу между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и представителями президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Волкер посетил Киев, чтобы проинформировать руководство Украины о том, как им следует реагировать на требования Трампа.

Кроме того, комитет в рамках расследования в отношении действий Трампа планирует присоединить к расследованию свидетельства пяти чиновников Госдепартамента, включая спецпредставителя по Украине Курта Волкера.

Ранее спецкомитет Палаты представителей по разведке опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на Трампа. Из нее стало известно, что Курт Волкер мог встречаться с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлендом и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы передать последнему указания по расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, что подготовка к процедуре импичмента Трампа началась после утечки содержания разговора президентов США и Украины. Трампа подозревают в том, что он давил на Зеленского, добиваясь расследования против сына Байдена. Сам Байден может стать основным конкурентом Трампа на выборах президента США 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году.

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