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"Не имеет права": в НСЖУ возмущены обращением Мендель с журналистами (видео)
Национальный союз журналистов призвал пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель и Офис президента извиниться перед журналистским сообществом за недопустимое поведение по отношению к работникам медиа.
«Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Или дружеские объятия, или отталкивания-оттягивания — это не поведение, с которым журналисты должны мириться», — заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Тем временем в сети появилось видео еще одного «физического контакта» Мендель с журналистом. Как выяснилось, перед Сергеем Андрушко объектом ее агрессии стал журналист Радио Свобода Кристофер Миллер.
Видео опубликовано на странице программы «Схемы». На нем зафиксирован инцидент на форуме YES в Киеве 13 сентября.
По словам Миллера, на форуме он подошел к Зеленскому и спросил, можно ли задать вопрос. Президент ответил: «Да, пожалуйста».
«Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно», — отметил Миллер, который назвал действия спикера препятствованием профессиональной деятельности журналиста.
Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського — перешкоджаючи йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.— Схеми: корупція в деталях (@cxemu) 27 сентября 2019 г.
Публікуємо повне відео інциденту з перекладом pic.twitter.com/mznKwVRqOP
Напомним, в соцсети раскритиковали Мендель за недопустимое поведение, а она попыталась неловко оправдаться, сославшись на американские традиции.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!