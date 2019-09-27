Украина

Могла и по голове дать: сеть продолжает негодовать из-за нападения спикера Зеленского на журналиста

В сети продолжают обсуждать бойцовские качества пресс-секретаря президента Зеленского Юлии Мендель.

Напомним, Мендель напала на журналистов, которые хотели задать вопросы главе государства Владимиру Зеленскому. Фото нападения, датированные сентябрем 2019 года, опубликовал журналист Михаил Ткач в Facebook и сопроводил их возмущенным постом.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов из «новой страны», — пишет Ткач.

Негативная реакция соцсетей не оставила себя ждать. Появились, как ироничные, так и довольно суровые комментарии.

«Ну, чего вы хнычете — очень толерантно пресс-секретарь президента себя повела с прессой. А ведь могла бы разбить о голову микрофон, переломать пальцы, перебить колени, вырвать язык, оторвать яйца, раздеться и показать патриотическую татуировку на спине! Последней пытки, сказывают, пока не выдерживал никто», — пишет представитель «Цензор Нет» Евгений Кузьменко.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель неоднократно попадала в скандалы. Первый из них разгорелся практически сразу после ее назначения — пользователи Twitter обвинили ее в хамстве по отношению к журналистам, когда Мендель не опубликовала информацию на украинском языке. Затем спикер президента вызвала бурю гнева высказываниями о том, что силы ООС стреляют по гражданским лицам на Донбассе.

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