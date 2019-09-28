Звезда сериала "Крепостная" стала мамой

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная впервые стала мамой. В Instagram актрисы появилось многозначительное фото на последнем месяце беременности. Напомним, ранее о беременности сообщила невестка скандальной украинской певицы Таисии Повалий Светлана Выхрова.

В кадре Анна Сагайдачная, которая скрывала свою беременность от публики, позирует со своим супругом Евгением Третьяком.

«Любовь», — назвала снимок актриса.

Пол новорожденного ребенка Анна не сообщает.

Напомним, ранее стало известно, что американская кинозвезда и бывшая фотомодель Камерон Диас беременна первенцем в 47 лет.

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