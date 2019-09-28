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Звезда сериала "Крепостная" стала мамой
Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная впервые стала мамой. В Instagram актрисы появилось многозначительное фото на последнем месяце беременности. Напомним, ранее о беременности сообщила невестка скандальной украинской певицы Таисии Повалий Светлана Выхрова.
В кадре Анна Сагайдачная, которая скрывала свою беременность от публики, позирует со своим супругом Евгением Третьяком.
«Любовь», — назвала снимок актриса.
Пол новорожденного ребенка Анна не сообщает.
Напомним, ранее стало известно, что американская кинозвезда и бывшая фотомодель Камерон Диас беременна первенцем в 47 лет.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!