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Трагическое ДТП с автобусом под Черкассами: стало известно о смерти одного из пострадавших
В полиции Черкасской области сообщили новые данные о последствиях ДТП, которое произошло 28 сентября на трассе Киев-Одесса возле Жашкова.
Согласно данным местных медиков, один из пострадавших днем скончался в больнице.
Всего в ДТП пострадали 11 человек.
«Пострадавших сначала было 5, а затем их действительно зафиксировали 11. Один человек умер в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе», — сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
Напомним, ДТП произошло в 09:00 «ФАКТЫ» публиковали оперативные фото с места инцидента.
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