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Происшествия

Трагическое ДТП с автобусом под Черкассами: стало известно о смерти одного из пострадавших

21:26 28 сентября 2019 180
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В полиции Черкасской области сообщили новые данные о последствиях ДТП, которое произошло 28 сентября на трассе Киев-Одесса возле Жашкова.

Согласно данным местных медиков, один из пострадавших днем скончался в больнице.

Всего в ДТП пострадали 11 человек.

«Пострадавших сначала было 5, а затем их действительно зафиксировали 11. Один человек умер в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе», — сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Напомним, ДТП произошло в 09:00 «ФАКТЫ» публиковали оперативные фото с места инцидента.

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