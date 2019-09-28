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Знаменитый российский режиссер напал с ножом на врача скорой помощи в центре Москвы

21:48 28 сентября 2019 326
Знаменитый российский режиссер напал с ножом на врача скорой помощи в центре Москвы
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на медика скорой помощи, которая приехала к нему на вызов в центре Москвы. Напомним, «ФАКТЫ» писали о скоропостижной смерти режиссера Марка Захарова.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 28 сентября.
Медики решили, что режиссер находился в неадекватном состоянии.

Пострадавшая медработник была госпитализирована.

Леонид Хейфец имеет звание народного артиста Российской Федерации, является также профессором Российского института театрального искусства.

Как сообщали «ФАКТЫ», знаменитость сериала «Счастливы вместе» была задержана с кокаином. В полиции заявили, что Наталья Бочкарева находится под подпиской о невыезде.

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