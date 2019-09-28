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Рядом с Броневым, Говорухиным и Табаковым: названы дата и место похорон Марка Захарова

18:27 28 сентября 2019 605
Марк Захаров
Инф. «ФАКТОВ»

Народного артиста СССР, российского режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, о смерти которого стало известно 28 сентября, похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище.

Информацию агентству ТАСС подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

По его словам, режиссер будет похоронен рядом с Леонидом Броневым, Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым.

Церемония прощания состоится в театре 1 октября с 10:00 до 14:00 мск.

Как сообщали «ФАКТЫ», Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Так, в начале осени худрука «Ленкома» госпитализировали с тяжелой формой воспаления легких.

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