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Рядом с Броневым, Говорухиным и Табаковым: названы дата и место похорон Марка Захарова
Народного артиста СССР, российского режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, о смерти которого стало известно 28 сентября, похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище.
Информацию агентству ТАСС подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
По его словам, режиссер будет похоронен рядом с Леонидом Броневым, Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым.
Церемония прощания состоится в театре 1 октября с 10:00 до 14:00 мск.
Как сообщали «ФАКТЫ», Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Так, в начале осени худрука «Ленкома» госпитализировали с тяжелой формой воспаления легких.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!