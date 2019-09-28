Украина

Сотни харьковчан вышли на протест против выдачи России подозреваемых в теракте в феврале 2015 года (фото)

Харьковские активисты устроили акцию протеста против возможной выдачи России обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека. Напомним, в ночь на 28 сентября под стенами Офиса президента провели акцию «Ночь на Банковой».

Как сообщает Радио Свобода, инициаторы акции узнали, что всех подозреваемых — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова — готовят к обмену на заложников Кремля. Они выразили непонимание этого решения, поскольку все трое подозреваемых являются гражданами Украины.

По мнению активистов, факт обмена обвиняемых в теракте будет свидетельствовать о «безнаказанности совершения терактов на территории Украины».

Они также пообещали, что протесты будут продолжаться до выполнения их требований.

Плакаты участников акции

2 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции Достоинства произошел взрыв. На месте погибли два человека, еще двое скончались в больнице. Среди жертв теракта был школьник Даниил Дидык.

Подозреваемые в совершении теракта были задержаны СБУ в конце февраля 2015 года, с тех пор ни на одном судебном процессе своей вины они не признали. В начале сентября 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова в очередной раз продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.



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