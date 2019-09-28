- 28.09 23:55 «Атлетико» и «Реал» не определили сильнейшего в мадридском дерби: хроника матча
- 28.09 23:33 Сотни харьковчан вышли на протест против выдачи России подозреваемых в теракте в феврале 2015 года
- 28.09 22:52 Играли с гранатой: на Донбассе ранены пятеро детей
- 28.09 22:16 Сотни сотрудников американских спецслужб требуют импичмента Трампа после скандала с Зеленским
- 28.09 22:03 День ангела Людмилы: красивые поздравления и открытки
- 28.09 21:51 Коваливский «Колос» обыграл во Львове «Карпаты»: видеообзоры матчей
- 28.09 21:48 Знаменитый российский режиссер напал с ножом на врача скорой помощи в центре Москвы
- 28.09 21:26 Трагическое ДТП с автобусом под Черкассами: стало известно о смерти одного из пострадавших
- 28.09 20:42 Изготовленную в Кременчуге рекордную конфету весом более полтонны отправят на фронт
- 28.09 20:31 Сенсация не только для Украины: в Черновцах родились уникальные сиамские близнецы
- 28.09 19:49 Звезда сериала "Крепостная" стала мамой
- 28.09 19:18 "Не имеет права": в НСЖУ возмущены обращением Мендель с журналистами
Сотни харьковчан вышли на протест против выдачи России подозреваемых в теракте в феврале 2015 года (фото)
Харьковские активисты устроили акцию протеста против возможной выдачи России обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека. Напомним, в ночь на 28 сентября под стенами Офиса президента провели акцию «Ночь на Банковой».
Как сообщает Радио Свобода, инициаторы акции узнали, что всех подозреваемых — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова — готовят к обмену на заложников Кремля. Они выразили непонимание этого решения, поскольку все трое подозреваемых являются гражданами Украины.
По мнению активистов, факт обмена обвиняемых в теракте будет свидетельствовать о «безнаказанности совершения терактов на территории Украины».
Они также пообещали, что протесты будут продолжаться до выполнения их требований.
Плакаты участников акции
2 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции Достоинства произошел взрыв. На месте погибли два человека, еще двое скончались в больнице. Среди жертв теракта был школьник Даниил Дидык.
Подозреваемые в совершении теракта были задержаны СБУ в конце февраля 2015 года, с тех пор ни на одном судебном процессе своей вины они не признали. В начале сентября 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова в очередной раз продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.