Шоу-бизнес

Сенсации со «Сватами» не получилось: «папина дочка» из Бердянска не заменит киевлянку Кошмал

Одиозный сериал «Сваты-7», который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства страны, претерпевает большие изменения в актерском составе. Киевлянка Анна Кошмал отказалась от роли в сериале, поскольку ждет ребенка, поэтому на место Жени Ковалевой сначала устроили кастинг, пишет российское агентство Vistanews.

Анна Кошмал

Самой подходящей для этой роли могла бы стать 33-летняя «Маша Васнецова», она же Мирослава Карпович из «Папиных дочек», уроженка Бердянска.

«Правдоподобной казалась версия, что в ближайший сезон именно Мирослава заменит Аню. Мирослава признана самой сексуальной женщиной России и снялась в фотосессии мужского журнала MAXIM»,— пишет автор статьи.

Мирослава Карпович

Также появилась версия о том, что один из режиссеров сериала «Сваты» и «продвинул» Мирославу на самую обсуждаемую роль в сериальном бизнесе. Фаворитом Карпович якобы мог стать 48-летний Андрей Яковлев, который был автором и капитаном команды КВН «Ворошиловские стрелки», он же является автором студии «Квартал-95».

Яковлев женат, у него двое детей и счастлив в браке. Мирослава наоборот, за 33 года так и не встретила своего мужчину, детей нет, а о ее романах никогда не ходили слухи. Очевидно, после роли в сериале «Папины дочки» — она стала заложницей одного образа. Прототип Жени Ковалевой мог бы стать для нее спасательным кругом в карьере актрисы.

Некоторые российские СМИ даже разместили информацию об этом.

Поэтому сама Мирослава Карпович связалась с редакцией информационного ресурса и опровергла слухи и о романе с женатым режиссером, и о ее роли в сериале.

«Это не соответствует действительности, начиная от моего участия в проекте „Сваты“, замены артистки Кошмал, моей связи с Андреем Яковлевым, с которым я в жизни не была знакома, замечена и прочее, скептическому взгляду Федора Добронравова, который также не в курсе о моем участии»,— написала обращение актриса.

Поэтому вопрос о том, кто заменит Анну Кошмал в сериале остается открытым. Зрители надеются, что на роль Жени найдут достойную замену, которая не ударит в грязь лицом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актер Федор Добронравов заявил, что съемки в данный момент приостановлены. Отснята половина материала, сказал он в интервью российскому изданию «Известия». По словам актера, по причине геополитических неурядиц съемки в этом году не велись в Украине — их перенесли в Беларусь, где последние два года работала команда актеров. Благо, что действие во всех фильмах «Квартала 95», за исключением разве что «Слуги народа», где идет привязка к Украине, происходит в «безвоздушном пространстве».

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