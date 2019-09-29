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Точно в цель: в сети показали видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе
В сети появилось новое видео уничтожения вражеских позиций на Донбассе. Его выложили в Facebook участники «Белоцерковской волонтерской группы».
Как обычно в таких случаях, место проведения военной операции не разглашается.
«Это то, что принесет победу и мир на нашу землю. Безмерно благодарны лучшему батальону за отвагу и честь», — прокомментировали кадры волонтеры.
Видео, по всей вероятности, было снято с беспилотного аппарата.
Напомним, ранее в сети появилось видео «ответки» на провокации террористов на Донбассе, которые в течение длительного времени обстреливали позиции бригады «Холодный Яр» в районе шахты «Бутовка».
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