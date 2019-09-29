24.01 / 24.26 26.17 / 26.54
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Точно в цель: в сети показали видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

9:06 29 сентября 2019 403
Скрин видео
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось новое видео уничтожения вражеских позиций на Донбассе. Его выложили в Facebook участники «Белоцерковской волонтерской группы».

Как обычно в таких случаях, место проведения военной операции не разглашается.

«Это то, что принесет победу и мир на нашу землю. Безмерно благодарны лучшему батальону за отвагу и честь», — прокомментировали кадры волонтеры.

Видео, по всей вероятности, было снято с беспилотного аппарата.

Напомним, ранее в сети появилось видео «ответки» на провокации террористов на Донбассе, которые в течение длительного времени обстреливали позиции бригады «Холодный Яр» в районе шахты «Бутовка».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер