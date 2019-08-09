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- 13:51 Адекватный ответ: в сеть выложили мощное видео ликвидации огневой позиции боевиков
Адекватный ответ: в сеть выложили мощное видео ликвидации огневой позиции боевиков
Волонтер Юрий Мысягин выложил в сеть очередное видео «ответки» — точного удара ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.
Правда, по снятым кадрам сложно сказать, когда именно было снято это видео, и на каком участке фронта идет бой. «Меньше слов, больше дела», — комментирует видео Юрий Мысягин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщал, что в июле 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил были ликвидированы 30 пророссийских боевиков, еще 59 получили ранения разной степени тяжести.
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