Россия предлагает фальшивый мир: Зеленскому подсказали, что делать с Крымом и Донбассом

Украина

Настоящий мир в войне с Россией для Украины наступит только тогда, когда наша страна сможет защищатьться от вмешательства агрессивного соседа, причем во всех сферах двусторонних отношений. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный политолог Михаил Басараб.

Он отмечает, что установление мира на условиях России (а именно это нам предлагают сегодня) чревато огромными проблемами. Так было в 20-х годах прошлого века, когда за фальшивый мир наши предки заплатили десятками миллионов жизней.

«Сейчас не та ситуация и в Украине, и в мире, чтобы начинать разговор с Кремлем о компромиссах и уступках. Это прямая дорога к национальной трагедии», — считает политолог.

На данном этапе он рекомендует на законодательном уровне сохранить за Крымом и Донбассом статус оккупированных территорий, возложить на оккупанта ответственность за все, что там происходит, и безотлагательно приступить к подготовке консолидированной претензии к России.

Басараб считает слабой переговорную позицию команды Зеленского по «мирному урегулированию» на Донбассе, поскольку на Банковой до сих пор не удосужились выработать собственные предложения, и пока что используют «худшее из того, что наработал Порошенко».

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