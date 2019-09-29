- 11:23 «Вырубил» на 8-й секунде: исторический успех Макки в бою ММА с уроженцем Москвы
- 11:20 Зверское избиение украинца в Польше: история получила скандальное продолжение
- 11:11 Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
- 10:46 В Украине вспоминают жертв расстрелов в Бабьем Яру
- 10:27 Украли iPhone: в сети показали видео с наглыми воровками, орудующими в Киеве
- 10:07 «Меня грозили убить, если не перепишу квартиру»: в Киеве судят супругов-похитителей
- 09:59 Пока мужа нет: Меган Маркл засветила лифчик и вылетела с сыном Арчи в Йоханнесбург
- 09:59 Сильный ливень превратил улицы Львова в реки
- 09:49 Взрыв на заводе в Сумах: выяснились новые детали
- 09:40 «Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 09:35 Россия предлагает фальшивый мир: Зеленскому подсказали, что делать с Крымом и Донбассом
- 09:06 Точно в цель: в сети показали видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Всемирно известная группа Metallica объявила об отмене запланированного на начало октября концертного тура в Австралии и Новой Зеландии. Причиной стало состояние одного из основателей группы, вокалиста Джеймса Хетфилда. Напоминаем, ранее у бывшего участника группы Дэйва Мастейна диагностировали рак горла.
В соответствии с опубликованным в Twitter сообщением, музыканту пришлось возобновить курс лечения от алкогольной зависимости.
«С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс много лет боролся с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать курс лечения», — говорится в сообщении.
Как сообщали «ФАКТЫ», во время предыдущего турне WorldWired Metallica исполнила в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на московском стадионе «Лужники».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...