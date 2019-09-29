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Шоу-бизнес

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

11:11 29 сентября 2019 40
Джеймс Хетфилд
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирно известная группа Metallica объявила об отмене запланированного на начало октября концертного тура в Австралии и Новой Зеландии. Причиной стало состояние одного из основателей группы, вокалиста Джеймса Хетфилда. Напоминаем, ранее у бывшего участника группы Дэйва Мастейна диагностировали рак горла.

В соответствии с опубликованным в Twitter сообщением, музыканту пришлось возобновить курс лечения от алкогольной зависимости.

«С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знает, наш брат Джеймс много лет боролся с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать курс лечения», — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время предыдущего турне WorldWired Metallica исполнила в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на московском стадионе «Лужники».

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