У бывшего участника группы Metallica и основателя Megadeth выявили рак горла

Американский музыкант Дэйв Мастейн объявил в соцсети Instagram, что у него диагностировал рак горла. 57-летний гитарист, вокалист, автор песен и продюсер проходит курс лечения. Прогнозы врачей довольно благоприятные. Перспективы выздоровления составляют около 90%.

Дэйв занимает 19-е место в списке ста лучших гитаристов мира по версии Guitar World.

Мастейн является основателем, автором песен и бессменным лидером трэш-метал-группы Megadeth. Группа является одним из самых коммерчески успешных коллективов этого жанра, продав более 50 миллиона альбомов по всему миру.

Ранее Мастейн играл в составе знаменитой группы Metallica, куда он пришел в 1981 году по объявлению. В группе он проработал около года. В дебютном альбоме группы Kill 'Em All Дэйв является соавтором четырех песен: «Metal Militia», «Phantom Lord», «Jump in the Fire», «The Four Horsemen».

По воспоминаниям коллег из Metallica, Дэйв был очень талантлив, но при этом невыносим. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Серьезная ссора между музыкантами вспыхнула, когда Мастейн привел на репетицию свою собаку, которая начала царапать машину бас-гитариста группы, Рона Макговни, и тот пнул ее. Между Мастейном и Макговни завязалась перепалка, переросшая в драку. После ряда инцидентов подобных инцидентов Дэйва исключили из группы.

