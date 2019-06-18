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У бывшего участника группы Metallica и основателя Megadeth выявили рак горла
Американский музыкант Дэйв Мастейн объявил в соцсети Instagram, что у него диагностировал рак горла. 57-летний гитарист, вокалист, автор песен и продюсер проходит курс лечения. Прогнозы врачей довольно благоприятные. Перспективы выздоровления составляют около 90%.
Дэйв занимает 19-е место в списке ста лучших гитаристов мира по версии Guitar World.
Мастейн является основателем, автором песен и бессменным лидером трэш-метал-группы Megadeth. Группа является одним из самых коммерчески успешных коллективов этого жанра, продав более 50 миллиона альбомов по всему миру.
Ранее Мастейн играл в составе знаменитой группы Metallica, куда он пришел в 1981 году по объявлению. В группе он проработал около года. В дебютном альбоме группы Kill 'Em All Дэйв является соавтором четырех песен: «Metal Militia», «Phantom Lord», «Jump in the Fire», «The Four Horsemen».
По воспоминаниям коллег из Metallica, Дэйв был очень талантлив, но при этом невыносим. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Серьезная ссора между музыкантами вспыхнула, когда Мастейн привел на репетицию свою собаку, которая начала царапать машину бас-гитариста группы, Рона Макговни, и тот пнул ее. Между Мастейном и Макговни завязалась перепалка, переросшая в драку. После ряда инцидентов подобных инцидентов Дэйва исключили из группы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у известного российского пародиста Александра Пескова, который перенес сложную операцию, обнаружили онкологическое заболевание.
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