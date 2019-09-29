Зверское избиение украинца в Польше: история получила скандальное продолжение

Происшествия

Полиция в польском городе Жоры сообщила, что жестокое избиение студента из Украины произошло не на улице Рибницький, как ранее заявил потерпевший, а в другом районе города.

Кроме того, по словам полиции, обстоятельства инцидента были другими, чем в первоначальной версии. В настоящее время нет подтверждения того, что нападение было совершено на почве национальной нетерпимости, сообщает Польское радио.

По словам потерпевшего, нападение произошло 21 сентября на улице Рибницький, что в самом центре города Жоры. Как рассказал парень, на него напала группа парней из пяти человек. Сначала один из них спросил его о гражданстве, а когда 19-летний парень подтвердил, что он из Украины, то мужчины набросились на него.

Избитого, окровавленного парня обнаружили двое других мужчин, которые проходили мимо. Они вызвали скорую. Гражданина Украины госпитализировали и оказали помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В воскресенье он по собственному желанию выписался из больницы и обратился с заявлением об избиении в полицию.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Варшаве 8 марта жестоко избили украинца — водителя сервиса Uber. Пассажиры-поляки, с которыми у украинца произошел конфликт, оскорбляли его и требовали, чтобы он «возвращался в Украину».

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