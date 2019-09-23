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В Польше студента зверски избили только за то, что он из Украины
В Польше в городке Жоры жестоко избили украинского студента за его национальность. Ранее в Польше зафиксирован случай публичных призывов к ненависти на национальной почве в отношении украинцев.
Как сообщает польское издание Temat. pl, инцидент в Жоры произошел вечером 21 сентября в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, началось избиение.
Пятеро мужчин били парня до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.
Украинца в парке нашли прохожие и вызвали скорую помощь. На следующий день он подал заявление в полицию.
Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в задержании преступников.
Напомним, в марте в Польше поляки жестоко избили мигранта из Украины — водителя сервиса Uber. Однако в суде им выдвинули обвинения только в хулиганстве вместо преступления на национальной почве.
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