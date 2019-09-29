Спорт

«Вырубил» на 8-й секунде: исторический успех Макки в бою ММА с уроженцем Москвы (видео)

В американском Инглвуде (штат Калифорния) состоялся турнир смешанных единоборств (ММА) Bellator 228, где в 1/8 финала полулегком весе встретились 24-летний американец Эй Джей Макки (на фото) и родившийся в Москве его соотечественник Георгий Караханян, который старше оппонента на 10 лет. Бой был остановлен уже на 8-й секунде первого раунда после того, как Макки нокаутировал Караханяна и стал автором самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Кстати, непобежденный Макки отпраздновал 15-й успех кряду. Все свои победы Эй Джей одержал на турнирах Bellator. 34-летний Караханян потерпел 10-е поражение в 38 боях.

«Я говорил, что пойду на самый быстрый нокаут, и я сделал это. Хочу получить этот чемпионский пояс».- сказал Эй Джей Макки после боя.

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Фото Instagram



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