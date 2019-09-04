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Шоу-бизнес

Неожиданно: Гребенщиков бесплатно выступил на улицах Житомира и Винницы (фото, видео)

14:20 4 сентября 2019 178
Борис Гребенщиков
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Легенда рока Борис Гребенщиков, который в августе неожиданно появился на пляже в Бердянске, снова приехал в Украину с импровизированными выступлениями. Точно так же неожиданно БГ вместе с группой «Аквариум» появился 2 сентября в Одессе, а 3 сентября — в центре Винницы. Музыканты выступили под Башней в центре города. Их концерт длился 40 минут. Гребенщиков общался с удивленными зрителями и поблагодарил за теплую встречу и прекрасную погоду. А вечером он дал концерт в Доме офицеров.

А прямо сейчас БГ уже удивляет жителей и гостей Житомира. Он выступает на Михайловской площади в центре города.

Напомним, Гребенщиков с командой не первый раз неожиданно появляются на улицах городов с бесплатными концертами. В июне БГ выступил в Херсоне, а прошлой весной музыканты сыграли на Пейзажной аллее в Киеве.

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