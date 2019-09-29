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Происшествия

В Украине зафиксировали землетрясение

12:25 29 сентября 2019 983
Последствия землетрясения
Инф. «ФАКТОВ»

Сейсмостанция «Львов», входящая в сеть Отдела сейсмичности Карпатского региона, зафиксировала 28 сентября незначительное землетрясение на территории Закарпатья. Его магнитуда составила 2,0. Эпицентр находился в районе села Колочава. Напомним, ранее ученые-сейсмологи предупреждали, что на территории Закарпатской области в любое время может произойти землетрясение мощностью 8−9 баллов.

Координаты эпицентра зафиксированных колебаний: широта 48.36 град., долгота 23.69 градусов;

Информацией о том, почувствовало ли толчки местное население, пока не поступала, сообщили в Департаменте по вопроса гражданской защиты Львовской областной администрации.

Напомним, в июле сильное землетрясение произошло в Афинах. Магнитуда подземного толчка составила 5,3 балла, среди туристов и местных жителей началась паника.

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