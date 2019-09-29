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Трамп хотел найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, — СМИ
Президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины «теневую внешнюю политику», которая развернулась вокруг трех выборов — президентских в Украине в этом году и выборов в США в 2016 и 2020 годах. Об этом пишет популярная американская газета The New York Times.
«Несмотря на выводы спецслужб США и Министерства юстиции о том, что Россия несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 года, господин Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство связано с Украиной и враждебными к нему силами, он даже зациклился на теории заговора, которая допускала, что там могут быть пропавшие электронные письма Хиллари Клинтон», — пишет издание, сообщает «Европейская правда».
Интерес Трампа включал деятельность Байденов — сына и отца — в Украине и обнародования во время кампании-2016 компрометирующих материалов о Поле Манафорте, главы кампании Трампа.
При поддержке Трампа Джулиани пытался обвинить Байдена в неправомерной деятельности, тогда как он и его коллеги, работавшие с ним в Украине, преследовали собственные личные интересы, пишет газета.
Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа с целью саботажа его избирательной кампании, а позже использовались для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле просил его сотрудничать с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов.
«Среди них — неподтвержденная конспирологическая теория, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за похищением электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а пропавшие электронные письма Клинтон могут находиться на сервере в Украине», — отмечает The New York Times.
Как писали «ФАКТЫ», ранее личный адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году.
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