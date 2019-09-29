Украина

Возможен небольшой мороз: синоптик рассказал, какая погода будет в октябре

Начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой, температура воздуха тоже будет комфортной. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Деркач.

Небольшие дожди, согласно его прогнозу, возможны в начале и в конце первой декады октября.

А вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. После которого наступит кратковременное похолодание и даже небольшой мороз по ночам.

Полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе «бабье лето».

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