24.01 / 24.26 26.17 / 26.53
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Возможен небольшой мороз: синоптик рассказал, какая погода будет в октябре

13:51 29 сентября 2019 105
Иней на листьях
Инф. «ФАКТОВ»

Начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой, температура воздуха тоже будет комфортной. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал народный синоптик Леонид Деркач.

Небольшие дожди, согласно его прогнозу, возможны в начале и в конце первой декады октября.

А вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. После которого наступит кратковременное похолодание и даже небольшой мороз по ночам.

Полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе «бабье лето».

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Украинцев ожидают два бабьих лета: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер