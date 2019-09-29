24.01 / 24.25 26.17 / 26.53
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно о серьезных потерях боевиков на Донбассе

14:32 29 сентября 2019 990
Груз 200
Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированном Донбассе боевики понесли серьезные потери, начиная с 23 сентября. Так, два боевика умерло в больнице Донецка, еще один человек умер в Горловке. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в Telegram.

Так, в больнице Новоазовска умерло два человека. Еще два боевика умерли в больницах оккупированного Первомайска и Кадиевки. Также много раненых.

«# 200_бригада или концертное турне Кобзона 23 — 28.09.19 по медицинским учреждениям. г. Донецк (облтравма) — 4 билета — 300 р. ДОКТМО — 2 билета — 300 р., 2 — 200 р. г. Горловка (ГБN2) — 3 билета — 300 р., 1 — 200 р. г. Новоазовск (ЦРБ) — 4 билета — 300 р., 2 билета — 200 р. г. Первомайск — 1 билет — 200 р. г. Кадиевка — 2 билета — 300 р., 1 билет — 200 р. Благодарность распространителям билетов! Вместе победим!» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс вооружение и проводит на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях испытания современной военной техники, которую затем запускают в промышленное производство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер