Стало известно о серьезных потерях боевиков на Донбассе

Украина

На оккупированном Донбассе боевики понесли серьезные потери, начиная с 23 сентября. Так, два боевика умерло в больнице Донецка, еще один человек умер в Горловке. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в Telegram.

Так, в больнице Новоазовска умерло два человека. Еще два боевика умерли в больницах оккупированного Первомайска и Кадиевки. Также много раненых.

«# 200_бригада или концертное турне Кобзона 23 — 28.09.19 по медицинским учреждениям. г. Донецк (облтравма) — 4 билета — 300 р. ДОКТМО — 2 билета — 300 р., 2 — 200 р. г. Горловка (ГБN2) — 3 билета — 300 р., 1 — 200 р. г. Новоазовск (ЦРБ) — 4 билета — 300 р., 2 билета — 200 р. г. Первомайск — 1 билет — 200 р. г. Кадиевка — 2 билета — 300 р., 1 билет — 200 р. Благодарность распространителям билетов! Вместе победим!» — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс вооружение и проводит на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях испытания современной военной техники, которую затем запускают в промышленное производство.

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