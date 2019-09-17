Украина

Россияне испытывают на Донбассе новое оружие, из-за которого ВСУ потеряли три беспилотника за последние дни

Россия продолжает поставлять боевикам на оккупированный Донбасс вооружение и проводит на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях испытания современной военной техники, которую затем запускают в промышленное производство.

Как сообщает «Новинарня», в настоящее время в Луганской области продолжаются испытания новой разработки российского ВПК — зенитно-ракетного комплекса «Лучник-Э».

Комплекс проходит так называемое тестирование в условиях реальных боевых действий.

По словам руководителя ОО «Правое дело» Дмитрия Снегирева, именно применением «Лучника» объясняется потеря трех беспилотников ВСУ, о чем заявляли боевики «ЛНР» с начала сентября.

«Лучник-Э» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия на базе комплекта «Стрелец» для ПЗРК типа «Игла». Обеспечивает поражение современных самолетов тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), г. Коломна, Московская область.

Российские военные СМИ писали об этой разработке с 2012 года.

«ЗРК» Лучник-Э «может вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях и в среде с повышенным уровнем помех. Его особенностью является возможность выполнять залповый пуск по одной цели, а также способность одновременно отслеживать около четырех целей.

Комплекс размещается на шасси многоцелевого бронированного тягача МТЛБ. Пункт управления доработанный под применение ЗУР от ПЗРК «Игла-С», в нем установлена ​​новая электроника. На подъемной платформе боевого модуля размещено 2 блока пусковых установок до 6 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами. Еще 8 ракет в контейнерах могут перевозиться внутри корпуса машины. Комплекс способен днем ​​и ночью поражать современные самолеты тактической авиации, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты «, — отметил аналитик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «гумконвое», прибывшем на оккупированный Донбасс в августе, России переправила боевикам «ДНР» и «ЛНР» очень много новых боеприпасов и техники.

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