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Происшествия

В Кривом Роге вооруженный рецидивист наехал на полицейского (фото)

16:23 29 сентября 2019 53
оружие в машине
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель специально наехал на полицейского и травмировал его. Ранее под Днепром патрульный полицейский пострадал от взрыва гранаты, которую бросил в него злоумышленник.

В машине нарушителя правил дорожного движения полицейские обнаружили пистолет и пневматическое ружье. На просьбу копов заглушить двигатель, 32-летний водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, травмировав его.

Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан.

Как сообщили в Днепропетровском областном главке полиции, инцидент произошел утром 27 сентября на территории Саксаганского района города.

Нарушитель оказался ранее судимым. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в начале сентября в Южноукраинске (Николаевская область) во время задержания неадекватный вор-рецидивист едва не сбросил заложницу с седьмого этажа и ранил полицейского.

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