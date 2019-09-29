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В Кривом Роге вооруженный рецидивист наехал на полицейского (фото)
В Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель специально наехал на полицейского и травмировал его. Ранее под Днепром патрульный полицейский пострадал от взрыва гранаты, которую бросил в него злоумышленник.
В машине нарушителя правил дорожного движения полицейские обнаружили пистолет и пневматическое ружье. На просьбу копов заглушить двигатель, 32-летний водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, травмировав его.
Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан.
Как сообщили в Днепропетровском областном главке полиции, инцидент произошел утром 27 сентября на территории Саксаганского района города.
Нарушитель оказался ранее судимым. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в начале сентября в Южноукраинске (Николаевская область) во время задержания неадекватный вор-рецидивист едва не сбросил заложницу с седьмого этажа и ранил полицейского.
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