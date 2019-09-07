Происшествия

Вор-рецидивист хотел сбросить заложницу с 7 этажа и ранил полицейского: детали с места ЧП под Николаевом

В Южноукраинске (Николаевская область) во время задержания неадекватный вор-рецидивист едва не сбросил заложницу с седьмого этажа и ранил полицейского. Напомним, уйти от полиции через окно 13-го этажа пытался вор в Одессе, но его остановили полицейские

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции Николаева, заявление о краже в одной из многоэтажек Южноукраинска поступило в местный горотдел полиции 6 сентября. Из квартиры были похищены золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

Прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа начала проводить обход местных дворов в поисках злоумышленника. В это время полицейские услышали истошный женский крик, доносившийся с верхних этажей.

Сориентировавшись, в какой именно квартире кричат, полицейские старший сержант полиции Константин Безух и участковый офицер полиции старший лейтенант полиции Константин Сорока отправились туда. Дверь была не заперта. А в одной из комнат мужчина тащил на балкон женщину, приставив к ее шее нож. Он кричал, что сейчас, сбросит ее вниз и спрыгнет сам.

Константин Безух бросился к злоумышленнику, который вместе с жертвой находился уже на балконе. Полицейский успел вырвать женщину из рук преступника, да и его самого спас от падения, когда он пытался перелезть через перила. При этом злоумышленник ударил правоохранителя ножом в руку.

Как выяснилось, злоумышленником оказался 36-летний житель Южноукраинска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, недавно освободился из мест лишения свободы и имеет непогашенную судимость.

Мужчина действительно совершил квартирную кражу и соседнем доме. А вернувшись к себе в квартиру, увидел, что полицейские ходят по двору, и у него сдали нервы. Не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина позвала на помощь.

В доме злоумышленника было обнаружено похищенное им из соседнего дома имущество — золотые серьги, кольцо, деньги и мобильный телефон.

Полицейский, получивший ранение, был доставлен в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», полиция Киевской области задержала группу воров, которые промышляли на дачных участках в Васильковском районе. Ранее под Киевом задержали банду воров, которая специализировалась на кражах в «элитных» домах.

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