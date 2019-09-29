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Под Киевом авто с пассажиром в багажнике влетело во двор жилого дома: есть жертва (фото)
В воскресенье, 29 сентября, в Мироновке под Киевом произошло ДТП, в котором погиб молодой парень и семь человек получили травмы. Ранее в Броварах водитель автомобиля на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии на месте погибла женщина и два человека получили травмы.
Как сообщили в областном главке полиции, трагедия в Мироновке случилась в половине седьмого утра.
Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике — в салоне ему не хватило места.
Полицию вызвал хозяин дома, к которому влетела машина.
Как выяснили полицейские, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе машину и хотел похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал.
Будучи уже навеселе (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил «прокатиться».
На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.
19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ДТП, которое произошло 28 сентября на трассе Киев-Одесса возле Жашкова, один из пострадавший умер в больнице.
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