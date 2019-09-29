Происшествия

Трагедия под Одессой: подросток застрелил своего друга

В воскресенье, 29 сентября, в одном из сел Беляевского района Одесской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 15-летний парень. Ранее в Днепропетровской области из ружья сторож подстрелил мальчика-школьника.

Как стало известно, 15-летний паренек находился в гостях у своего 12-летнего знакомого, который случайно выстрелил из ружья своего деда.

«Мальчик решил похвастаться и удивить гостя охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки и оно внезапно выстрелило», — сообщили в полиции.

В результате 15-летний парень получил ранение в область груди и от полученных травм скончался.

Полиция выясняет все подробности происшествия.

Напомним, в Запорожской области во время вечеринки старшеклассниц одна из девушек неосторожно обращалась с ружьем и случайно выстрелила в лицо подруге. Похожий случай произошел в Житомирской области. Там шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.

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