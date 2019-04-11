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Под Днепром сторож выстрелил подростку в голову "в воспитательных целях"
В Токмакском районе Днепропетровской области между сторожем тракторной бригады и школьником произошел конфликт, в результате которого 26-летний рабочий выстрелил в семиклассника из пневматического оружия, ранив последнего в висок. Ранее сообщалось, что в Буске Львовской области в одной из школ ученик получил ранение глаза вследствие рикошета пули из пневматического ружья.
Как сообщили в областном главке полиции, преступление произошло 10 апреля около 3 часов ночи.
В результате расследования установлено, что 9 апреля вечером мальчик пришел в тракторную бригаду, где и был ранен сторожем.
По словам задержанного, школьник не слушался, на замечания не реагировал. Тогда он решил его напугать и выстрелил из пневматического оружия. Таким образом он хотел перевоспитать мальчика. Мужчине объявлено подозрение за причинение несовершеннолетнему школьнику тяжких телесных повреждений.
Правоохранители задержали подозреваемого. Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре агрессивный местный житель устроил стрельбу по детям. Мужчине не понравилось, что шумные подростки играют во дворе дома. Сначала недовольный гражданин пытался прогнать юнцов криками, а затем сделал несколько выстрелов. Один из подростков был ранен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России школьник устроил стрельбу по сверстникам. Инцидент произошел 4 марта в школе станицы Ахтанизовская Краснодарского края РФ. 14-летний подросток потребовал «дань» у учеников, а когда те отказались платить, открыл стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали пятеро школьников.
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