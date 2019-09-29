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ДТП под Днепром: нетрезвый коп за рулем «немца» протаранил «Ладу», пострадали люди
В городе Павлоград Днепропетровской области работник уголовного розыска местной полиции за рулем устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Сообщается, что мужчина в то время не находился на службе.
На автомобиле Volkswagen Golf он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina. В результате аварии водитель и двое пассажиров «Лады», среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
Предварительно установлено, что полицейский был пьян.
По решению руководителя Национальной полиции Игоря Клименко главу отдела уголовного розыска Павлоградского ОП и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28 сентября случилось масштабное ДТП с участием автобуса и фуры. На этот раз авария произошла на трассе Киев — Одесса возле Умани (153 километр дороги М-05).
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