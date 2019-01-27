Происшествия

Авто повисло на отбойнике: полицейские попали в жуткое ДТП под Днепром (фото)

На трассе возле Павлограда Днепропетровской области в районе села Булаховка случилось ДТП при участии автомобиля патрульной полиции. Проезжавшие мимо водители заметили, что полицейское авто вылетело за пределы проезжей части и не упало в кювет только потому, что зацепилось правой парой колес за отбойник.

«Вначале подумал, что это надувной муляж. Присмотрелся — нет, реальный Mitsubishi патрульных. Внутри никого не наблюдаю», — рассказал проезжавший мимо водитель в паблике «Киев Оперативный».

Днем ранее патрульные полицейские предупреждали водителей об опасности на дорогах. В центральных областях снег и гололедица увеличили опасность аварий. Водителей призывали быть осторожными, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, не превышать скорости и пользоваться ремнями безопасности. Водителям фур было рекомендовано по возможности отложить поездку на время непогоды.

Новое потепление в Украину придет с 29 января, ночные морозы ослабнут, а днем температура перейдет в плюсовой диапазон.

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