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Авто повисло на отбойнике: полицейские попали в жуткое ДТП под Днепром (фото)
На трассе возле Павлограда Днепропетровской области в районе села Булаховка случилось ДТП при участии автомобиля патрульной полиции. Проезжавшие мимо водители заметили, что полицейское авто вылетело за пределы проезжей части и не упало в кювет только потому, что зацепилось правой парой колес за отбойник.
«Вначале подумал, что это надувной муляж. Присмотрелся — нет, реальный Mitsubishi патрульных. Внутри никого не наблюдаю», — рассказал проезжавший мимо водитель в паблике «Киев Оперативный».
Днем ранее патрульные полицейские предупреждали водителей об опасности на дорогах. В центральных областях снег и гололедица увеличили опасность аварий. Водителей призывали быть осторожными, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, не превышать скорости и пользоваться ремнями безопасности. Водителям фур было рекомендовано по возможности отложить поездку на время непогоды.
Новое потепление в Украину придет с 29 января, ночные морозы ослабнут, а днем температура перейдет в плюсовой диапазон.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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