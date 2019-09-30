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Происшествия

ЧП на Майдане в Киеве: человек грозится прыгнуть с крыши дома (онлайн-трансляция)

0:31 30 сентября 2019 112
Майдан ночью
Инф. «ФАКТОВ»

На краю крыши дома на Майдане Независимости по адресу улице Крещатик 7/11.в Киеве стоит мужчина. Полиция оцепила территорию.

В Facebook идет прямая трансляция с места события.

Сообщается, что мужчина якобы кричал с крыши и требовал миллион долларов, полицейские машины и тому подобное. Не исключено, что он не в адекватном состоянии.

Правоохранители оцепили территорию здания и уже работают с мужчиной на крыше и пытаются отговорить его от необдуманных действий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце августа правоохранители спасли 21-летнюю жительницу Кропивницкого, когда она пыталась совершить суицид — спрыгнуть с крыши недостроя.

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