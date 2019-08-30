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В центре Киева вспыхнул пожар: первые фото и видео с места происшествия
В Киеве на Майдане Независимости пожар. Огонь виден с одной стороны ТЦ «Глобус». На место происшествия вызвали все необходимые службы.
Фото и видео опубликовал в соцсетях ресурс «ДТП.Киев».
Подробности и причины пожара пока неизвестны.
По состоянию на 19:20 на место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели. По предварительной информации, горит склад. На месте собралось множество людей, которые снимают все происходящее на телефоны. На месте работает пожарная служба, ликвидирует возгорание.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на складах предприятия «НикаДрук» под Львовом.
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