Происшествия

В центре Киева вспыхнул пожар: первые фото и видео с места происшествия

В Киеве на Майдане Независимости пожар. Огонь виден с одной стороны ТЦ «Глобус». На место происшествия вызвали все необходимые службы.

Фото и видео опубликовал в соцсетях ресурс «ДТП.Киев».

Подробности и причины пожара пока неизвестны.

По состоянию на 19:20 на место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели. По предварительной информации, горит склад. На месте собралось множество людей, которые снимают все происходящее на телефоны. На месте работает пожарная служба, ликвидирует возгорание.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на складах предприятия «НикаДрук» под Львовом.

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