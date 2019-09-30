Мир

Без купюр: назван ТОП-5 фильмов последних лет, в которых актеры занимались сексом по-настоящему

Не секрет, что на экране актеры часто всего лишь имитируют страсти и чувства, в том числе и в постельных сценах. Но есть среди режиссеров те, кто предпочитает показать жизнь во всей ее красе и проявлениях, требуя от актеров все делать «по-настоящему».

Издание Cosmopolitan решило сделать подборку фильмов последних лет, где актеры отказались от имитации половых актов и делают все «на полном серьезе».

1. Интим

В «Интиме» минет сняли крупным планом

Эта эротическая драма наделала много шума в 2001-м году, а все из-за настоящего, несыгранного секса главных героев и откровенной сцене минета, снятой крупным планом.

2. 9 песен

В короткометражной ленте «9 песен» пара занимается сексом везде, где вздумается

По мнению обозревателей издания, короткометражка «9 песен», в которой молодая пара предается страсти везде, где только можно, рекомендована к просмотру с бойфрендом. Оргазмы в ней, по словам создателей, неподдельные.

3. Клуб Shortbuss

Съемки в гей-клубе…чего уж более

Главная героиня фильма ищет оргазм в гей-клубе, куда приходит вместе со своим приятелем. Чтобы заставить актрису расслабиться максимально, оператор картины тоже работал без одежды.

4. Бурый кролик

Хлое Севиньи показывает, как делать крутой минет

Роль в этом фильме в свое время сделала юную Хлое Севиньи звездой, да еще и скандальной. Все потому, что в нем она занимается оральным сексом прямо в кадре, причем по-настоящему.

5. Любовь

Мало того, что секс в нем самый настоящий, так еще и в 3D

Противоречивый шедевр Гаспара Ноэ, вышедший на экраны в прошлом году, переплюнул все вышеперечисленные фильмы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.

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