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Жертва эротики: учительницу уволили за пикантные снимки с мужем (фото)
В России педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад. Об этом женщина рассказала порталу 74.RU.
По ее словам, все началось из-за директора центра, с которой она была в длительном конфликте. Снимками и видео, которые были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта «Эксперимент», заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете (СК) — якобы они пропагандируют насилие. По решению прокуратуры женщину уволили за аморальность.
«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
После увольнения Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызвали в полицию после поступления информации о неисполнении ею родительских обязанностей в связи с публикацией старых фотографий, на которых маленькая девочка была с оружием.
«Установлено, что снимки сделаны более 10 лет назад. Во время фотосессии в отношении несовершеннолетней противоправных деяний не совершалось. Снимки сделаны в рамках художественной фотосессии», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.
Педагог намерена подать в суд и потребовать восстановить ее на работе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Барнауле 38-летняя учительница пострадала за безобидное фото в социальной сети. Преподаватель выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз — Татьяна Кувшинникова увлекается моржеванием, а снимок сделан в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».
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