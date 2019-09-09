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- 16:40 Я тебе дам влечение: друг Топалова резко отреагировал на объятия Тодоренко с известным актером
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Я тебе дам влечение: друг Топалова резко отреагировал на объятия Тодоренко с известным актером
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась, что взяла интервью у популярного испанского актера Марио Касаса, который приехал в Москву, чтобы представить сериал «Влечение», в котором сыграл главную роль.
Регина устроила ему прогулку по городу в карете. Пара очень тепло общалась, много смеялась и обнималась. Регина и Марио провели вместе более двух часов. Марио откровенно рассказал съёмках в постельных сценах, семье и личной жизни.
«Помню, когда смотрела „Три метра над уровнем неба“, безумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!», —написала Тодоренко после встречи с испанским мачо.
Под одним из совместных фото с Марио Регина написала «Влечение» и оставила сердечко, вызвав волну слухов.
Друг мужа Тодоренко певец Сергей Лазарев тут же отреагировал на фото и оставил резкий комментарий.
«Я тебе дам, влечение! Влечение тебя дома ждет… в двойном размере», — написал Сергей, намекая на то, что Регину ждет не только муж, Влад Топалов, но и маленький сын. Отвечать певцу Регина не стала. Не отреагировал пока и сам Влад Топалов на увлечение жены.
На своей странице в Instagram он опубликовал фото с Региной, как они утром собираются на работу.
«Мама с папой уходят на работу! Мама — красавица!», — оставил комплимент жене Влад.
Напомним, испанский актёр Марио Касас известный по фильмам «Три метра над уровнем неба» и «Пальмы в снегу».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что недавно Регина Тодоренко вместе с сыном побывали в Одессе.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!