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Шоу-бизнес

Я тебе дам влечение: друг Топалова резко отреагировал на объятия Тодоренко с известным актером

16:40 9 сентября 2019 216
Регина Тодоренко и Марио Касас
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась, что взяла интервью у популярного испанского актера Марио Касаса, который приехал в Москву, чтобы представить сериал «Влечение», в котором сыграл главную роль.

Регина устроила ему прогулку по городу в карете. Пара очень тепло общалась, много смеялась и обнималась. Регина и Марио провели вместе более двух часов. Марио откровенно рассказал съёмках в постельных сценах, семье и личной жизни.

«Помню, когда смотрела „Три метра над уровнем неба“, безумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!», —написала Тодоренко после встречи с испанским мачо.

Под одним из совместных фото с Марио Регина написала «Влечение» и оставила сердечко, вызвав волну слухов.

Друг мужа Тодоренко певец Сергей Лазарев тут же отреагировал на фото и оставил резкий комментарий.

«Я тебе дам, влечение! Влечение тебя дома ждет… в двойном размере», — написал Сергей, намекая на то, что Регину ждет не только муж, Влад Топалов, но и маленький сын. Отвечать певцу Регина не стала. Не отреагировал пока и сам Влад Топалов на увлечение жены.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото с Региной, как они утром собираются на работу.

«Мама с папой уходят на работу! Мама — красавица!», — оставил комплимент жене Влад.

Напомним, испанский актёр Марио Касас известный по фильмам «Три метра над уровнем неба» и «Пальмы в снегу».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что недавно Регина Тодоренко вместе с сыном побывали в Одессе.

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