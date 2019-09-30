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Свадьба превратилась в похороны: в курортном городе на торжестве погиб отец невесты
В ужасную трагедию превратилась свадьба в курортном Геническе возле загородного ресторана «Ереван». Об этом пишет местное издание «Новый визит».
Сообщается, что около 23 часов отец невесты вышел из зала и пошел устанавливать фейерверк, чтобы завершить торжественную часть церемонии и порадовать гостей.
В это время на неосвещенном участке дороги из-за угла выскочил автомобиль Chevrolet, стремительно движущийся к въезду в город.
Случилось непоправимое: в результате наезда 45-летний мужчина скончался на месте.
За рулем автомобиля находился местный житель. По предварительной информации он был трезв.
Факт трагедии изданию подтвердили в Геническом отделе полиции.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Следствием занимается областное управление полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американском городе Ориндж (штат Техас) пара побыла мужем и женой всего лишь пять минут: молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.