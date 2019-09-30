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Происшествия

Свадьба превратилась в похороны: в курортном городе на торжестве погиб отец невесты

5:40 30 сентября 2019 104
Невеста плачет
Инф. «ФАКТОВ»

В ужасную трагедию превратилась свадьба в курортном Геническе возле загородного ресторана «Ереван». Об этом пишет местное издание «Новый визит».

Сообщается, что около 23 часов отец невесты вышел из зала и пошел устанавливать фейерверк, чтобы завершить торжественную часть церемонии и порадовать гостей.

В это время на неосвещенном участке дороги из-за угла выскочил автомобиль Chevrolet, стремительно движущийся к въезду в город.

Случилось непоправимое: в результате наезда 45-летний мужчина скончался на месте.

За рулем автомобиля находился местный житель. По предварительной информации он был трезв.

Факт трагедии изданию подтвердили в Геническом отделе полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Следствием занимается областное управление полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американском городе Ориндж (штат Техас) пара побыла мужем и женой всего лишь пять минут: молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак.

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