Шоу-бизнес

Шестой эфир популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») прошел под темой «Вечер кинофильмов». 10 пар вышли на паркет в образах своих любимых киноперсонажей, представив сцены из легендарных картин. Ведущие шоу — Юрий Горбунов и Тина Кароль — напоминали парочку мистера и миссис Смит. А на балконе участников поддерживали Евгений Кошевой и Анна Буткевич в образах Бэтмена и Кошки. Напомним, минувший эфир неожиданно для многих покинула пара MARUV и Jay.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар выбрали для пасадобля фильм «Алиса в стране чудес». Виктория превратилась в Красную Королеву, а Дмитрий — Шляпочника.

— Виктория, вы — единственная, кто может сыграть Красную Королеву, — признал судья шоу Франциско Гомес. — Но, иногда вы двигались, как бегемотик.

— Это было прекрасное начало, — восхитилась Екатерина Кухар, преобразившаяся в Малефисенту. — Но, не забывайте, что королева здесь одна! — с этими словами Екатерина подарила Дикусару чайный сервиз.

— А для меня чуда не случилось, — возразил Яма. — Шоу было ярким, но, не думаю, что Виктория понимает, что такое пасадобль.

Судьи поставили паре 21 балл.

— Из того, что мы уже станцевали, мне больше всего понравился образ Эдит Пиаф, — призналась «ФАКТАМ» Виктория. — Ещё среди любимых образов те, что были в танго и контемпе, а самый яркий из них — Красная Королева. Мне хотелось показать себя нежной и любящей, потому что такого мы с Димой пока не танцевали. Надеюсь, у нас будет ещё очень-очень много образов. Мы танцуем, прежде всего, для наших зрителей — только благодаря их голосам и поддержке мы сможем дойти до финала!

Самая сексуальная пара сезона — Даниель Салем и Юлия Сахневич выбрали для эфира картину «Звезда родилась».

— Это мой самый любимый фильм, — признался Даниэль. — Настало и мое время блистать. Это шоу о том, насколько ты можешь подвинуть свой личный комфорт. Я уже похудел на 15 килограммов. Но этот опыт я не поменяю ни на что. Я бы хотел стать звездой большого масштаба.

Румба началась с сольного выступления Даниеля, который давно мечтал о певческой карьере.

— Звезда родилась! — сказала моей маме акушер 30 лет назад, — неожиданно рассказал Влад Яма. — Будем откровенны, сегодня у нас родилась еще одна звезда — Даниель. Поздравляю, теперь нас двое!

— Если вас не будет в финале, не знаю, что случится! — воскликнул Франциско. — Вы все больше и больше работаете. С каким мастерством вы делали поддержки!

— Мои рога во время вашего выступления даже немного зашевелились, — проникновенным голосом сказала Кухар. — Но стать фаворитом примы национального балета гораздо сложнее.

С криками «лав-лав-лав» Франциско поставил паре 10 баллов. Кухар тоже дала высший балл, а Яма — 9. Пара набрала 29 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров перевоплотились в героев фильма «Семейка Адамсов».

— В большом спорте мной двигала медаль, теперь — финал, — призналась Анна. — Мы соревнуемся и страсти бушуют.

— Очень технический танец и без единого шпагата, — прокомментировала ча ча ча пары Екатерина Кухар и подарила Анне амулет в виде черепа.

— Хореография была прекрасна, — сказал Гомес. — Но вам надо выходить на новый уровень. Хочу, чтобы было горячо!

— Я разочарован, не увидел ни одного движения ча ча ча, — пошутил Влад Яма. — На самом деле, я увидел настоящие латиноамериканские ноги! И, возможно, даже лучше, чем у партнера.

Судьи поставили паре 29 баллов. На десятку выступление оценили Екатерина и Влад.

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина вышли на паркет в образах из фильма «Маска». 12 лет назад их впервые «примерила» легендарная пара — Влад Яма и Наталья Могилевская.

— Тяжело дышать, но кайфово жить, — признался Михаил перед выходом на паркет.

Линди хоп пары вызвал восторг зрителей в зале.

— Михаил я в вас влюблен, — признался Франциско. — Но это был не линди хоп. Я буду критичным. Хотя, вы были лучше, чем Влад, когда он танцевал Маску.

— Я иногда тоже делаю себе огуречную маску, — сказала Екатерина. — Но мне показалось, что вы, Михаил, скорее были из фильма «Пингвины мистера Поппера».

— Вам, Михаил, удается терять контроль над движениями в любых стилях, — заметил Влад.

Судьи поставили паре 14 баллов. Кухар дала лишь три балла со словами: «В финал — только через мой труп!»

— На самом деле я никогда себя ни с кем не сравниваю, — признался «ФАКТАМ» Михаил. — Просто делаю все возможное. Самый сложный танец на паркете — это самый первый, квик степ. Я, как актер, не всегда доволен своей работой. Выбор пусть делают зрители.

— Здорово, что участники с каждым сезоном становятся все смелее и бросают вызовы судьям, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. — Важно всегда, чтобы они это подтверждали хореографией. Что касается номера Михаила, то, конечно, сейчас присутствует много красивого света, спецэффектов, ярких костюмов. Я случайно увидел кусочек из нашего с Наташей номера и понял, что создается впечатления, словно мы танцевали в белой комнате. Жаль, у нас тогда не было таких шансов усилить эффект от номера и приходилось добиваться этого в основном за счет хореографии и упорной работы.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева выбрали романтическое кино «Титаник».

— Я не отдам победу своему главному конкуренту — Даниелю Салему, — признался Владимир.

Контемп пары растрогал судей.

— У вас фигура танцора, — сказал Франциско. — Вы растете с каждым эфиром.

— Это было трогательно, — поддержала его Екатерина. — Сегодня вы прошли воду, но впереди еще огонь и медные трубы. И будьте аккуратны с выбором репертуара. Надеюсь, «Титаник» не потянет вас на дно.

- Это было пластично и честно, — сказал Влад. — Вижу в ваших глазах желание. Но, желаю, чтобы вы не разбились об айсберг «Кукуюк». Потому что MARUV он уже потопил.

Общий балл пары — 25.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко выбрали картину «Отряд самоубийц».

— Ради победы я готов пахать, — не скрывал Алексей.

Джайв пара танцевала в образах Джокера и злодейки Харли Квинн. Выкрав в финале у судей главный приз, оба взмыли к потолку.

— Это было отчаянно, — признал Влад. — Но меня можно убить только плохой техникой. Алексей, есть прогресс. А вашими образами я хочу любоваться.

— Джокер — образ, который затягивает и разрушает, — сказала Екатерина. — Вашим ногам, Алексей, — нет, а актерскому мастерству — да.

— Конечно, вы — лицо нашего шоу, — поддержал пару Франциско. — Знаю, что в середине вас сидит тигр и когда-то он вылезет. А если нет, то, может, вам уже время паковать свои пожитки?!

Судьи поставили паре 20 баллов.

Одни из фаворитов шоу Ксения Мишина и Женя Кот превратились в героев фильма «Чикаго».

— Мне так надоели сплетни, которые вокруг нашей пары, — сказала Ксения. — Просто мы с Женей понимаем друг друга очень хорошо.

Выступление пары превратилось в мини-спектакль с кроватью и даже решеткой.

— Убийственный номер и гранд-плие, — признала Екатерина. — Думаю, Ксения, вы все-таки черный лебедь. Кстати, MARUV передала вам в подарок свой латексный костюм.

— Это элитный танец, — восхитился Влад. — Именно ваша пара в этом сезоне должна играть первую скрипку.

— Лав-лав-лав! — воскликнул Франциско. — Вы — пара, которая меня восхищает. Волшебно!

Судьи оценили выступление пары на 30 баллов.

Дзидзьо и Яна Цыбульская станцевали в образах из фильма «Мулен Руж». Дзидзьо признался, что в минувшем эфире предложил уйти вместо пары MARUV.

— Я очень устал, — сказал Дзидзьо.

Танго пары вызвало овации зрителей в зале!

— Вы, словно красный петух на пепелище, восстали, — воскликнул Франциско. — Может, вы не лучший танцор, но — лучший артист, точно!

— Для победы вам много чего не хватает, — признал Влад Яма. — Но в этот раз было больше движений и ритмично было идеально.

— У вас было сложная задача — из комичного героя перевоплотиться в сексуального персонажа, — сказала Кухар. — Но вы мне напомнили больше Карабаса Барабаса. И… поработайте над кистями рук.

Судьи поставили паре 21 балл.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук выбрали для эфира культовый фильм Тарантино «Криминальное чтиво».

В образах Умы Турман и Траволты пара восстановила знаменитую сцену на танцполе.

— Вот, что такое — выпрыгивать из штанов, — восхитился Влад. — У вас получилось расслабиться, но не собраться.

— Люда, вы были слишком трезвыми для этого фильма, — сказала Екатерина. — Вы еще та «вишенка», на нашем торте! Но, к сожалению, Анна Ризатдинова была сегодня более убедительна.

— Вы были парой хороших артистов, — признал Франциско. — Мне понравился джайв!

Судьи поставили паре 26 баллов.

— Этот эфир был для меня вызовом, — призналась «ФАКТАМ» Людмила Барбир. — Я села на шпагат. Зрители хотели увидеть нас другими и, мне кажется, нам это удалось. Мы танцевали в стиле рок-н-ролл. Надо было сыграть образы и абсолютно в них попасть, станцевав четко хореографию. Но я получила удовольствие. Мне было приятно, что одна из зрительниц даже не поняла, что у нас специальная остановка в танце и выбежала на паркет с букетом цветов.

Завершала эфир пара Елены Кравец и Макса Леонова в образах из фильма «Служебный роман».

— Это будет преображение Елены Кравец в горячую штучку, — пообещала Елена.

— Вы выложились на все сто, — сказала, оценив фристайл пары Екатерина. — Надеюсь, своим номером вы растопили сердце Франциско.

— Мне понравилось! — воскликнул Гомес. — Когда есть огонь, мне это нравится. Вам теперь только в гору.

— Ваши бедра заработали, — сказал Влад. — Не думал, правда, что дело MARUV со стриптизом продолжите именно вы!

Судьи поставили паре 28 баллов.

После голосования судей, на первом месте оказалась пара Ксении Мишиной и Евгения Кота (30 баллов), на последнем — Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой (14 баллов).

Перед оглашением решения зрителей, на паркете с новой композицией «Жива» выступила группа «The Hardkiss».

Неожиданно для многих, в проекте осталась пара Михаила Кукуюка. В зону риска попали пары Дзидзьо и Яны Цыбульской, Алексея Яровенко и Алены Шоптенко. Шестой эфир покинула пара Дзидзьо.

— Хочу сказать спасибо людям, которые заставили меня принять участие в этом проекте, — сказал на прощание Дзидзьо. — Особенно Яне, которая сумела меня изменить. Да, танцы меняют людей. Идите, танцуйте! Спасибо жюри, которое меня нервировало. Я — счастливый человек! А теперь пошел писать новые песни и снимать кино.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Дзидзьо рассказал, зачем пошел на проект «Танці з зірками».

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