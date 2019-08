Я не боюсь смеяться над собой, потому и согласился участвовать в «Танцях з зірками», — Дзидзьо

Шоу-бизнес

Ровно десять лет назад в небольшом городке Львовской области Новояворовск была создана группа «Дзидзьо». Она родилась благодаря Андрею Скрябину, который поддержал молодых ребят и дал им право исполнять его песни. К тому времени лидер группы Михаил Хома уже был популярен в Сети, но настоящего признания и любви поклонников добился только через пару лет, с написания хита «Я и Сара». Комедийный персонаж Дзидзьо придумал сам Михаил Хома. Сейчас его образ неразрывно связан с этим персонажем, и Михаил не отрицает, что они очень похожи. Уже несколько лет Дзидзьо — один из самых популярных украинских артистов. Михаил Хома удачно сочетает роли певца, композитора, актера, ведущего, продюсера и тренера вокального проекта «Голос. Діти». Недавно стало известно, что Дзидзьо будет участником нового сезона шоу «Танці з зірками» «1+1», а на экране появится сериал «Отмороженный», где он сыграет главную роль.

«Раньше я очень стеснялся танцевать»

— Любите танцевать?

— А как же! Обычно люди в душе поют, а я там еще и танцую. Конечно, не танго или вальс, мои танцевальные движения очень простые. Но мне кажется, что получается неплохо. А если начинаю танцевать на праздниках, то все сразу обращают на меня внимание, выводят в центр круга — видимо, я настолько сильно выделяюсь из толпы.

— Надо полагать, любовь к танцам и подтолкнула вас к участию в шоу?

— Не только. «Танці з зірками» — это супершоу, которое с удовольствием смотрит вся страна. Люди ждут каждый эфир и болеют за любимых артистов. В свое время и я тоже был таким зрителем, наблюдал за развитием коллег в шоу, поддерживал их, отправлял sms-ки. Я еще с первого сезона мечтал принять участие в проекте, но решиться было не так просто. В основном, из-за того, что понимал — это будет сложное испытание. Для меня участие в танцевальном проекте — вызов, который я принял, поэтому должен достойно выступить. На самом деле, так интереснее жить.

— Вы занимались когда-нибудь танцами?

— Признаюсь, раньше очень стеснялся танцевать. У нас в университете были занятия по хореографии, но я к ним относился, скажем так, пренебрежительно. Стоял в сторонке с таким выражением лица, на котором было написано: «Вы хотите, чтобы я танцевал? Ну уж нет». Вот теперь получается, что на шоу я буду наверстывать упущенное.

— Не опасаетесь выглядеть неуклюжим на танцевальной площадке?

— Я не боюсь смеяться над собой. Знаете, без здоровой самоиронии никак, с ней легче и интереснее по жизни. Более того, хочу, чтобы мои танцы дарили людям позитивные эмоции. Поэтому соглашусь на любую смешную постановку и готов примерить на себя самые несуразные образы. Но пока не могу сказать, что я уже стал супертанцором. Мы с танцами, скорее, на этапе установления отношений. Но все же надеюсь, что во время шоу найду в себе такую волшебную кнопку, нажму на нее и меня будут слушаться руки и ноги.

«Во время съемки люблю дополнить сценарий собственными шутками»

— Известно, что вы закончили работу над новым проектом «Отмороженный».

— Да, совсем недавно. Это мой новый украиноязычный комедийный сериал, который выйдет уже осенью. Всего шестнадцать серий, сейчас заканчиваем монтаж.

— Вы вновь в главной роли?

— Конечно. Играю главного героя — Михаила Дзидзюка, такого прикольного чувака, которого случайно заморозили в 90-х. А просыпается он только сейчас и начинает чудить. Все дело в том, что умом, привычками и менталитетом он остался еще в тех лихих годах. Мне кажется, получилась смешная и близкая народу комедия.

— Михаил Дзидзюк? Правда, что в сериале вы играете самого себя?

— И да, и нет. Когда сериал был еще на этапе обсуждения идеи, продюсеры решили, что я идеально подойду на главную роль. Потом пришли ко мне и предложили принять участие в проекте. Я немного подумал, потому что до этого снимался только в фильмах, а сериал — это уже совсем другая история. Посмотрел на свой график и решил согласиться.

На самом деле, это была чистой воды авантюра, новый, интересный опыт для меня. А уже после всех согласований начали писать сценарий. Возможно, поэтому сценаристы в образе главного героя частично описали настоящего меня. И имя оставили, как есть — Миша. Зрителям так будет привычнее. Но фамилию Дзидзюк уже придумали.

«Для меня главное, чтобы в кадре все выглядело органично», — говорит Дзидзьо

— Съемки сериала совпали с прямыми эфирами «Голосу. Діти». Как вы все успевали?

— Как-то на съемки я пригласил ребят из своей команды на «Голосі». Моей маме очень нравилась Вероника Морская, она за нее болела. Не передать словами, в какой восторг пришли детки, когда увидели съемочный процесс. Но самое главное — я им хотел показать, что сегодня мало стать певцом или актером, надо быть артистом. Именно артисты становятся звездами. Я это точно знаю!

Действительно, во время подготовки к «Голосу» у меня были запланированы концерты в разных городах. График расписан буквально по минутам. Признаюсь, иногда просто не хватало времени, чтобы выучить слова на съемочный день «Отмороженного». Я заметил, что лучше удается запоминать их по утрам, когда еще никто мне не звонит, не пишет. Поэтому вставал часов в пять утра и заучивал слова, как билеты на экзамен.

Иногда мог спонтанно во время съемки дополнить сценарий собственными шутками. Я это люблю делать и мне никто не запрещает. Главное, чтобы в кадре все выглядело органично. Так что иногда менял текст прямо на ходу и получалось даже лучше, чем по сценарию. Творческая группа доверяла мне, мы прислушивались друг к другу.

Тренеры проекта «Голос. Діти» Позитив, Джамала, Надя Дорофеева, Дзидзьо и ведущий Юрий Горбунов искренне переживали за каждого участника

— Кто создавал образ Михаила Дзидзюка?

— Когда мы начали готовиться к съемкам «Отмороженного», я понял, что 90-е годы в сериале должны быть красивыми и приносить только приятные воспоминания и эмоции. Поэтому сам участвовал в подборе одежды и образов. Даже относительно цвета костюмов давал советы. Правда, стилисты хотели сделать мне мелирование волос, но я отказался и предложил просто повязку на голову. И сразу предупредил стилистов, что бороду брить не буду ни за что.

— Вы — капризный артист?

— В том, что касается быта, совершенно нет. Да и в еде я не очень привередлив. Больше всего люблю сырники со сметаной и вареньем. А еще макароны с котлетой и салат из редиски и капусты.

«В 90-е годы у меня умер папа, мама уехала на заработки за границу»

— Вы ведь тоже росли в лихие 90-е.

— Да, моя юность пришлась как раз на 90-е годы. А сейчас вернулась мода того времени. Посмотрите, как сегодня одевается молодежь — джинсы, сумки-«бананки» на поясе, рубашки больших размеров и вязаные свитера. Многим то время кажется очень романтичным. Они знают о жвачках Love is, первых кассетах с музыкой, дискотеках, хитах группы Backstreet Boys и Рики Мартина.

— А у вас с чем связаны воспоминания?

— Я прекрасно помню, что тогда непросто было зарабатывать деньги и держаться на плаву. И в одежде, на самом деле, наблюдалась безвкусица, потому что люди носили все что было. Не потому, что они следовали моде, а из-за того, что ничего нельзя было купить в магазинах. Признаюсь, никогда не мог бы даже подумать, что вся та безвкусица когда-нибудь вернется. Но креативные люди смогли вытянуть оттуда что-то интересное и превратить лихие 90-е в крутой стиль.

— Какую музыку вы тогда слушали?

— Я всегда любил украинскую музыку. Слушал «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ой, мама, шикидым, шикидым» Виктора Павлика, хиты Кузьмы Скрябина, Павла Зиброва. Мне нравились Александр Пономарев и Наталья Могилевская.

Одно время подсел на рэп, очень любил группу Down Low: Johnny be how much there is to see… (поет. — Авт.). Помните? У меня был магнитофон, в котором снимались колонки. Я залезал под одеяло, накрывался с головой и прикладывал колонки с двух сторон к ушам. В такие моменты мне казалось, что нахожусь на стадионе, просто дух захватывало. Потом раскрывался, поскольку был весь мокрый, но мне так нравилось ощущение полноценного звука, что проделывал этот «трюк» вновь и вновь. Представлял, что нахожусь на настоящем концерте. Вот такая у меня была буйная фантазия.

— Многие скучают по тем временам.

— Только не я. В принципе, по жизни иду вперед и не люблю оглядываться назад. Но для меня 90-е годы — это была настоящая «бидося». Тогда всей Украине было трудно. У меня умер папа, мама уехала на заработки за границу. Получилось, что мне пришлось очень быстро повзрослеть и стать самостоятельным. Я научился рассчитывать свой бюджет, зарабатывать деньги.

Помню, когда немного подрос, однажды открыл шкаф и надел папин длинный плащ и штаны. Правда, в зеркало перед выходом не посмотрел. Вышел на улицу и лишь в центре города глянул в витрину магазина. Боже, когда я увидел свое отражение, то бежал домой так, чтобы меня никто не заметил (смеется). В общем, больше я таких глупых экспериментов не делал.

— Ваша мама до сих пор живет в Португалии. У вас не было мыслей уехать из Украины навсегда?

— Именно в 90-е годы я впервые побывал за границей — поехал в Польшу. Был поражен, как там все красиво, чисто, а еще очень классные дороги. Но я не почувствовал тогда, что хочу остаться жить в Польше. А сразу начал думать, как сделать так, чтобы и у нас, в Украине, было так же классно. С тех пор я много где бывал, но желания эмигрировать никогда не возникало.

— Сейчас часто видитесь с мамой?

— Совсем недавно, в начале августа, мама приехала ко мне погостить. Я не мог нарадоваться! В прошлом году мама снималась у меня в фильме «DZIDZIO Перший раз» и прилетала на съемку во Львовскую область. А еще мы вместе снимали в Португалии клип на песню «Я їду до мами».

Открою небольшой секрет — в ближайшее время моя мама вновь появится на экране. Слава Богу, у нас прекрасные отношения. Мама иногда может спонтанно приехать ко мне на концерт, чтобы просто поцеловать перед выступлением. Но все равно хотелось бы видеться чаще. Обычно мы ежедневно созваниваемся. Она мне рассказывает о племяннице Марте, которая уже заканчивает школу, собаке Милке и многих других мелочах.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», к конце минувшего года на Михаила Хому напали неизвестные, после чего артист попал в больницу, где встретил Новый год и Рождество. Однако и находясь на больничной койке Дзидзьо сумел порадовать поклонников, опубликовав в Instagram свои детские фотографии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter